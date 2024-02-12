Москва, 12 февраля, 2024, 20:44 — ИА Регнум. Журналистка Ксения Собчак не предлагала никакой помощи семье фигуранта дела о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова Тамерлана Бигаева, заявила 12 февраля «Известиям» мать журналиста Залина Адеева.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам собеседника издания, её сын работал у телеведущей по договору. После задержания Бигаева Собчак не связывалась с семьёй и не предлагала помощи, сказала Адеева.

По мнению матери осуждённого, Собчак подставила своих работников. Адеева рассказала, что связалась с Собчак и спросила, возможно ли получить зарплату за две недели работы своего сына, которая положена по договору, а та ответила, что якобы не понимает, о каком договоре идёт речь.

«Хотя бы она должна была присутствовать, хотя бы она должна была в суде сказать: «Да, это мой канал. Да, это мои ребята. Да, они работают на меня, работали на меня», — отметила женщина.

Как передавало ИА Регнум, бывший директор холдинга Ксении Собчак «Осторожно: медиа!» Кирилл Суханов 12 февраля был приговорён к 7,5 года лишения свободы за вымогательство 11 млн рублей у главы «Ростеха». Кроме того, виновными по этому делу признаны бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) и журналист Тамерлан Бигаев. Суд приговорил их к семи годам колонии строгого режима.

По версии следствия, Суханов, Романовский и Бигаев вымогали 11 млн рублей у Чемезова за удаление публикации, затрагивающей его интересы и содержащей компрометирующие его сведения, а также за неразмещение в течение месяца аналогичных сведений в Telegram-канале «Тушите свет».

Полиция задержала Суханова непосредственно при получении 800 тыс. рублей от представителя Чемезова. Фигуранты вину не признали, утверждая, что выполняли поручения Собчак в соответствии с трудовым договором.

Собчак свою причастность также отрицала. В ходе следственных действий в её доме прошли обыски. При этом сообщалось, что у неё никакого процессуального статуса нет. После задержания Суханова, Романовского и Бигаева Собчак покинула Россию, но вскоре вернулась и посетила офис «Ростеха», где принесла извинения главе корпорации.