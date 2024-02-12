Киев, 12 февраля, 2024, 20:19 — ИА Регнум. Польские фермеры ограничили движение грузовиков на трёх пунктах пропуска на границе с Украиной — «Устилуг-Зосин», «Угринов-Долгобычев» и «Шегини-Медика, сообщила 12 февраля украинская госпогранслужба в своём Telegram-канале.

РИА Новости

«Сегодня в 10:10 (11:10 мск — Прим. ред.) начались акции протеста польских фермеров неподалёку от пункта пропуска «Зосин». Протестующие намерены пропускать по три грузовика в час», — сказано в публикации.

Возле пункта пропуска «Долгобычев», уточнили в украинской госпогранслужбе, участники акции протеста намерены пропускать по два грузовика в час в оба направления, а в направлении пункта пропуска «Шегини-Медика» — по одному грузовику в час.

Утверждается, что на легковые автомобили, автобусы, транспорт с гуманитарной помощью, а также на машины грузоподъёмностью до 3,5 тонны, акция протеста не распространяется.

Ранее очевидцы сообщали, что в Польше протестующие фермеры свозят к пункту пропуска «Дорохуск» на границе с Украиной покрышки и сено. 11 февраля польские фермеры, протестующие против ввоза украинского зерна в Евросоюз, вскрыли фургоны с зерном близ пограничного пункта пропуска «Ягодин — Дорогуск».

Как передавало ИА Регнум, после прекращения действия эмбарго Евросоюза на поставки зерна и других сельхозтоваров с Украины в сентябре 2023 года власти Венгрии, Польши и Словакии ввели аналогичный запрет в отношении своих стран самостоятельно.

31 января Еврокомиссия рекомендовала продлить свободный ввоз товаров с Украины и Молдавии до июня 2025 года, одновременно усилив защиту «чувствительной» сельскохозяйственной продукции ЕС.

Кроме того, участники акций протестов фермеров, идущих в январе 2024 года во Франции, Германии и других странах ЕС, требуют, в числе прочего, защиты рынка Евросоюза от продукции с Украины, массовые поставки которой, по их заявлениям, снижают цены и лишают фермеров доходов.

1 февраля в ходе протестов более 60 тракторов въехали по шоссе Ватерлоо в Брюссель и направились к месту проведения саммита ЕС, где обсуждался вопрос о выделении Украине 50 млрд евро. Правоохранители сопровождали колонну и не препятствовали движению. На протесты в Брюссель прибыло более тысячи фермеров.

В этот же день польские фермеры забросали яйцами министра сельского хозяйства страны Чеслава Секерского, обвинив министра в том, что тот «предал» их ради Украины.