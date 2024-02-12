Вашингтон, 12 февраля, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Экономика России твёрдо находится на территории позитивного роста. Такую оценку дала заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат в интервью изданию Foreign Policy.

World Economic Forum

По словам заместителя директора, российская экономика «твёрдо» стоит на территории позитивного роста.

«Она (экономика России. — Прим. ред.) работает лучше, чем мы ожидали», — сказала Гопинат.

В этот же день, президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что рост российской экономики в 2023 году оказался выше среднемировых темпов. По его словам, экономический рост в прошлом году оказался выше прогнозов. Так, по последним данным, ВВП страны прибавил 3,6%, что выше среднемировых темпов, пояснил российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, 30 января МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год — до 2,6%. Показатель изменён в большую сторону на 1,5 процентных пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023 года. В то же время эксперты фонда пересмотрели в сторону понижения прогноз роста ВВП в еврозоне. Они прогнозируют, что ВВП стран еврозоны вырастет на 0,9% в 2024 году и на 1,7% в 2025 году.

Эксперты также опубликовали показатели ВВП отдельных стран еврозоны и прогноз по ВВП в этих странах, отметив, в частности, что ВВП Германии в 2023 году снизился на 0,3%, но в 2024–2025 годах должен вырасти на 0,5% и 1,6%.