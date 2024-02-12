Москва, 12 февраля, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Госпитализация главы Пентагона Ллойда Остина имеет значение, однако не требует от РФ дополнительных мер безопасности. Об этом заявил заместитель министра МИД РФ Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Насколько я понимаю, закрытые контакты давно сведены практически к нулю. Они носят эпизодический характер и не привязаны к ситуациям, подобным упомянутой вами. Это момент, который имеет определённое значение, но с точки зрения общего контекста двусторонних отношений это не какой-то экстраординарный поворот, требующий дополнительных мер — с нашей стороны, по крайней мере — или дополнительного прояснения», — передаёт слова Рябкова ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, Остин был помещён в медучреждение из-за симптомов, указывающих на проблемы с мочевым пузырём. 11 февраля Ллойда Остина перевели в отделение интенсивной терапии после обследования, проведённого в день госпитализации. Шеф Пентагона, пояснили врачи, будет получать поддерживающее лечение, за его состоянием будут тщательно следить. Пока неизвестно, сколько Ллойд пробудет в больнице.

Отмечалось, что полномочия министра обороны США в связи с госпитализацией Ллойда Остина временно переданы заместителю министра Кэтлин Хикс. В Пентагоне отметили, что передача полномочий состоялась 10 февраля около 16:55 (11 февраля в 00:55 мск).

До этого, в декабре 2023 года, у Остина выявили рак простаты, с 1 по 15 января 2024 года он находился в больнице. Министр подвергся критике за попытку скрыть своё заболевание, в том числе от Белого дома. Позднее Остин принёс извинения в связи с тем, что о его состоянии не была информирована не только общественность, но и глава государства Джо Байден.