Москва, 12 февраля, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Тренерский совет Федерации хоккея России (ФХР) единогласно выступил против увеличения лимита на легионеров в российских клубах до пяти игроков. Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба организации.

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Отмечается, что состоялось заседание тренерского совета ФХР под председательством Бориса Майорова, в ходе которого был рассмотрен вопрос об увеличении лимита на иностранных игроков.

«Тренерский совет ФХР единогласно проголосовал против увеличения числа легионеров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обратилась в Минспорт РФ с предложением увеличить с трёх до пяти лимит на иностранных игроков в заявке российских клубов на матчи, не предоставив при этом обоснования и подтверждения необходимости такого шага.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля большинство клубов КХЛ проголосовали за увеличение лимита на легионеров с трёх до пяти. В лиге посчитали квоту в пять легионеров оптимальной для российских клубов КХЛ.

В январе лига сняла четыре очка в турнирной таблице у новосибирской «Сибири» за то, что в её составе было четыре легионера, а не три. На клуб также был наложен денежный штраф. 12 февраля КХЛ отклонила апелляцию «Сибири».