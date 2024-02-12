Москва, 12 февраля, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников презентовал свою книгу «Всадники апокалипсиса», которая посвящена событиям, в России в 1917–1922 годах и их последствиям.

Известный правовед создал книгу на основе документов, писем, декретов и других уникальных материалов, которые позвоили ему провести глубокое исследование так называемого «права катастроф».

Крашенинников изначально затрагивает период революции в России и последствия 1917 года. Он анализирует, какие события и решения только что появившегося советского государства привели не только к проблемам в экономике, но и к репрессиям.

Он также рассказал, что это пятая книга серии о возникновении и развитии русского государства и права. Хаос, возникший в результате потери управления императором Николаем II, беспомощностью Временного правительства и большевистским переворотом, привёл в Россию по сути всадников Апокалипсиса: Чуму, Войну, Голод и Смерть.

«У нас как раз присутствовали все всадники апокалипсиса: чума, все болезни, дальше война, дальше смерть. Нам надо знать их, чтобы не наступать на эти грабли. Мы же смотрим историю болезни. А не смотрим на историю, как на что-то, что произойдет в будущем. Нам надо знать, что происходило, чтобы в последующем, может, избежать», — указал Павел Крашенинников.

При этом, заметил депутат, многим сегодня кажется, что все эти события — дела давно минувших дней, но события последних лет в мире говорят об обратном. В своей книге автор познакомит читателей с малоизвестными историческими фактами, уникальной архивной и аналитической информацией, которая ранее нигде не публиковалась.