Москва, 12 февраля, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Тематические Дни Арктики пройдут с 13 по 18 февраля на международной выставке «Россия» в павильоне «Роснефти». Представители компании и ведущие российские учёные прочтут лекции о современных исследованиях Арктики, изучении ледовых и природных условий региона, биотехнологиях на основе арктических микроорганизмов, о животных северных широт — белых медведях, моржах и тюленях.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Павильон «Роснефти» на ВДНХ

В течение этой недели в павильоне состоится Большой арктический кинофестиваль, в программе которого представлены документальные фильмы о научных экспедициях компании и изучении природы Крайнего Севера. В рамках кинофестиваля пройдет творческая встреча с режиссером и съёмочной группой фильма «Век Белого моря», на которой расскажут о том, как проходили сьемки.

«Роснефть» реализует комплексную научную программу исследований в Арктике с 2012 года. В сотрудничестве с ключевыми научными институтами страны было проведено 50 экспедиций, изучение акватории северных морей, морского дна, прибрежной зоны, ледников и айсбергов, животных-биоиндикаторов позволили собрать уникальную информацию о климатических особенностях, природе и животном мире Арктики. Результаты многолетней работы по изучению региона представлены в экологических атласах, изданных совместно с «Иннопрактикой».

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента РФ Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ.