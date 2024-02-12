Москва, 12 февраля, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Лефортовский суд Москвы 12 февраля зарегистрировал иск к блогеру Анастасии Ивлеевой и основному акционеру «АФК «Система» Владимиру Евтушенкову из-за «голой» вечеринки в клубе «Мутабор», сообщили «РИА Новости» в пресс-службе суда.

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«Обязать Евтушенкова Владимира Петровича перечислить денежную сумму 1 миллиард долларов в счёт компенсации вреда в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», — говорится в иске Анастасии Пак, которая также попросила суд взыскать аналогичную сумму и с Ивлеевой.

В свою пользу истец попросила взыскать по 1 рублю с «Арт Центра» (владелец клуба «Мутабор») и компании МТС.

Ранее Таганский суд Москвы отказался рассматривать иск к Ивлеевой на один млрд рублей из-за «голой» вечеринки к клубе «Мутабор». Суд постановил, что истец не имеет права выступать в качестве защитника других граждан.

Аналогичное решение принял ранее и Хамовнический суд столицы. Коллективный иск к Ивлеевой с требованием выплатить 1 млрд рублей компенсации морального вреда за скандальную вечеринку в клубе Таганский суд зарегистрировал 16 января. Иск подписали 29 человек, в числе которых продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков. Соответчиком был заявлен оператор МТС.

Как передавало ИА Регнум, вечеринка Ивлеевой состоялась в московском клубе «Мутабор» 20 декабря. Приглашённые на неё участники, в числе которых было много звёзд шоу-бизнеса, были на мероприятии в откровенных нарядах. Мероприятие вызвало в обществе негативную реакцию. После этого от участников вечеринки последовали извинения.

Ивлеева заявила, что осознала ответственность за произошедшее, и добавила, что средства, вырученные с продажи билетов, лично направит в благотворительные организации.

После этого стало известно, что участники спецоперации восприняли вечеринку как личное оскорбление. По словам зампреда комитета Госдумы по делам гражданского общества, общественных и религиозных объединений Ольги Занко, подобные вечеринки во время, когда российские защитники погибают в зоне СВО, просто аморальны и недопустимы.

Участники спецоперации достойны больше уважения и внимания со стороны общества и государства, так как у них разные ценности, нежели у тех, кто прыгает «без штанов на каком-то мероприятии», заявил президент Владимир Путин, вероятно, намекая на скандальную «голую» вечеринку.