Тула, 12 февраля, 2024, 18:24 — ИА Регнум. ФСБ задержала агента спецслужб Украины, который по заданию киевских кураторов поджёг электроподстанцию в Туле, а затем уехал в Воронеж, чтобы совершить новые диверсии, сообщила пресс-служба ведомства 12 февраля.

Иван Шилов ИА Регнум

«Федеральной службой безопасности в Воронеже задержан гражданин Республики Беларусь 1998 года рождения, причастный к поджогу 6 февраля 2024 года в городе Туле тяговой электроподстанции АО «Тульские городские электросети» по заданию украинских спецслужб», — сообщил Центр общественных связей ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о диверсии. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержанный ранее был судим за хулиганство с применением оружия, взрывчатых либо горючих веществ, сообщила пресс-служба. После отбытия наказания в 2024 году злоумышленник установил контакт с сотрудником украинских спецслужб, и тот поставил задержанному задачу за денежное вознаграждение совершить диверсии и теракты на объектах гражданской инфраструктуры России.

По заданию куратора фигурант прибыл в Тулу, изготовил самодельное зажигательное устройство и осуществил поджог электроподстанции. После предоставления видеоотчёта он получил от куратора вознаграждение и новое задание — совершить поджоги трансформаторной электроподстанции и насосной станции в Воронеже.

При обысках по месту временного пребывания злоумышленника были изъяты мобильный телефон, содержащий переписку с куратором, и три готовых к применению зажигательные смеси.

«Все организаторы и соучастники преступления, в том числе иностранные граждане, будут объявлены в розыск и привлечены к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством», — сообщила также пресс-служба ФСБ.

Как передавало ИА Регнум ранее, 12 февраля пресс-служба УФСБ по Омской области сообщила, что суд признал жителя Омска, совершившего поджог релейного шкафа на железной дороге, виновным в государственной измене, диверсии и терроризме и приговорил его к 16 годам лишения свободы. В мае 2023 года 22-летний гражданин совершил диверсию на объекте транспортной инфраструктуры Западно-Сибирской железной дороги в районе станции Московка. В июне 2023 года его задержали.

Также 12 февраля пресс-служба УФСБ по Калининградской области сообщила, что в отношении жителя региона, по собственной инициативе передававшего за вознаграждение украинским спецслужбам сведения о социально-политической и экономической обстановке в России и Белоруссии, возбуждено дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).