Вашингтон, 12 февраля, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху главным препятствием на пути изменения военной тактики страны в отношении сектора Газа. Глава Белого дома выразил своё разочарование в недавних частных беседах по поводу своей неспособности убедить Тель-Авив, сообщает NBC News со ссылкой на свои источники.

Avi Ohayon Israel Gpo/Global Look Press Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

«Со слов источников, которые просят не называть их имён, Байден заявил, что пытается заставить Израиль согласиться на прекращение огня, но с Нетаньяху невозможно иметь дело», — говорится в материале.

Откровенность Байдена в конфиденциальных разговорах о Нетаньяху удивила некоторых их участников, добавляет СМИ. Его описания отношений с премьером Израиля приправлены презрительными упоминаниями о нём, как об «этом парне», рассказали очевидцы изданию. В материале отмечается, что по крайней мере в трёх недавних случаях Байден называл Нетаньяху «засранцем».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Байден нецензурно выразился в адрес Нетаньяху. По информации западной прессы американский лидер назвал премьера Израиля «чертовым плохим парнем».

В ответ на это в администрации президента США опровергли подобные утверждения. Представитель Белого дома Эндрю Бейтс заявил газете, что глава Штатов «не говорил и не сказал бы подобного». По его словам, между Байденом и Нетаньяху сложились доверительные отношения как на публике, так и в частном порядке.

В декабре 2023 года Джо Байден позволил себе выругаться на панихиде в кафедральном соборе Вашингтона в память о первой в истории женщине в составе Верховного суда Сандре О’Коннор. В ходе выступления он сказал, что женщины могут не только делать то же, что и мужчины, но часто делать это куда лучше, «чёрт побери». После этой реплики Байден извинился за произнесённое ругательство.

В октябре 2022 года Байден при общении с одним из американских чиновников использовал ненормативную лексику при включенном микрофоне. Это произошло во время выступления президента США в штате Флорида после удара урагана «Иан», которое транслировал ряд телеканалов.