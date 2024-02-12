Электросталь, Московская область, 12 февраля, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Суд признал виновными в хулиганстве и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью двоих мужчин, которые сняли скальп с 19-летнего жителя Электростали в Московской области, осуждённые приговорены к 3,5 годам колонии общего режима каждый, сообщила 12 февраля пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета по региону.

Артем Геодакян/ТАСС

«Следствием и судом установлено, что 9 июля 2023 года осуждённые, находясь возле бассейна в городе Электростали, распивая спиртные напитки, увидели двух молодых людей, у одного из которых были окрашенные волосы. Мужчины из хулиганских побуждений вступили с ними в конфликт, высказывая в их адрес оскорбления, а также угрозы применения насилия», — сказано в сообщении пресс-службы.

Один из подсудимых передал нож своему сообщнику, и тот срезал окрашенные волосы на голове 19-летнего потерпевшего, нанеся его здоровью вред средней тяжести, отметила также пресс-служба.

Как сообщало ИА Регнум ранее, инцидент произошёл в июле 2023 года. Полицейские оперативно задержали первого подозреваемого, а позднее установили местонахождение второго, который скрывался в Обнинске в Калужской области. Было возбуждено уголовное дело, обоих нападавших арестовали на два месяца.

Один из арестованных позднее заявил, что сожалеет о содеянном. Свои действия он назвал глупой ошибкой и отметил, что в момент совершения преступления находился в нетрезвом состоянии. Арестованный передал извинения пострадавшему и его семье и заявил, что готов передать деньги на лечение.