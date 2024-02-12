Москва, 12 февраля, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Жители Молдавии полностью разочарованы в идее вступления в Европейский союз, заявил 12 февраля ТАСС председатель запрещённой в Молдавии партии «Шор» Илан Шор.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Население как раз сегодня полностью разочаровано в проевропейской идее», — сказал он, добавив, что результаты референдума о вступлении в ЕС обернутся победой, продемонстрировав реальные настроения в обществе

Как передавало ИА Регнум, в мае 2023 года президент Молдавии Майя Санду в интервью агентству Bloomberg заявила, что страна может стать членом Европейского союза до 2030 года при условии выполнения требований Европейской комиссии, в том числе повышения качества жизни. Позднее глава комиссии по внешней политике и евроинтеграции парламента Молдавии Дойна Герман информировала о планах республики окончательно покинуть СНГ до конца 2024 года.

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции 14 декабря отметил, что присутствие Молдавии в СНГ не представляет для России большой ценности. Как уточнил российский лидер, Москва ни от кого не «отпихивается» и готова сотрудничать. Также российский лидер напомнил, что Молдавия совсем недавно была беднейшей страной в Европе, сейчас это «почётное» место перешло к Украине.