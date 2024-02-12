Москва, 12 февраля, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Обвинение в оказании услуг, которые привели к смерти человека, предъявили бывшему генеральному директору частной московской клиники «Медицина 24/7» Олегу Серебрянскому. Об этом сообщает 12 февраля пресс-служба Следственного комитета России.

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«Ему инкриминируется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть человека (ст. 238 УК РФ)», — уточнили в СК.

Ранее, 10 февраля, в ведомстве сообщили о задержании и аресте Серебрянского, объявленного в международный розыск, в аэропорту по прибытию из Турции.

Как сообщало ИА Регнум, по данным следствия, в клинике лечили больных с острым инсультом без соответствующей лицензии. Инцидент, ставший поводом для уголовного дела, произошёл с пожилой женщиной с инфарктом миокарда. В клинике ей не смогли оказать помощь из-за отсутствия необходимого оборудования, из-за чего она скончалась. СК возбудил дело, а Росздравнадзор приостановил работу клиники, после чего Серебрянский покинул Россию. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.