* (организация признана в РФ экстремистской и запрещена)

Москва, 12 февраля, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал пресс-секретаря Meta (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) Энди Стоуна (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) по делу о пропаганде терроризма.

Михаил Терещенко/ ТАСС

«Избрать в отношении Стоуна Энди Марка меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации», — цитирует пресс-службу суда ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля Росфинмониторинг включил Стоуна в перечень экстремистов и террористов.

Энди Марк Стоун — гражданин США 1981 года рождения. В IT-компании, основанной в 2004 году, он работает около десяти лет.

В конце ноября прошлого года МВД России объявило Энди Стоуна в розыск. На следующий день в Басманном суде Москвы сообщили о заочном аресте Стоуна в связи с обвинением в содействии террористической деятельности с использованием служебного положения (ч.2 ст.205.1 УК РФ). В России ему грозит до 20 лет тюрьмы.

В марте 2022 года СК России возбудил уголовное дело против сотрудников Meta за незаконные призывы к насилию в отношении российских граждан. Стоун тогда заявил, что корпорация сняла запрет на призывы к насилию на своих платформах в тех случаях, когда они касаются российских граждан и военнослужащих, а также президента России Владимира Путина. Такие призывы якобы являются политическими высказываниями.

В ноябре того же года Минюст включил американскую корпорацию в список экстремистских организаций. Ранее соответствующее решение принял Тверской суд Москвы.