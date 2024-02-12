Анкара, 12 февраля, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало важным сигналом для Запада, пишет турецкая газета dikGazete.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин дает интервью Такеру Карлсону

Как говорится в материале, Путин в интервью подчеркнул, что многие украинцы по-прежнему чувствуют себя русскими, а то, что происходит сейчас, в известной степени является «элементом гражданской войны».

Также автор статьи процитировал главу государства, рассказавшего историю попавших в окружение военных ВСУ, которые отказались сложить оружие с криками «русские не сдаются».

«Но больше всего моё внимание привлёк сигнал Путина о том, что Украина и Россия — братские народы. Президент дал понять, что Украину необходимо очистить от нацистской идеологии и что эта страна не должна быть инструментом коварных игр Запада», — заключил автор материала.

Как сообщало ИА Регнум ранее, интервью Путина Карлсону, опубликованное 9 февраля в том числе в X (Twitter) и YouTube, только на этих платформах посмотрели более 200 миллионов человек. В беседе с Карлсоном Путин подробно объяснил предысторию конфликта на Украине, отметил, что в планах России нет нападений на страны НАТО, а также подчеркнул готовность России к диалогу по Украине при условии выполнения требований Москвы.

Ряд западных лидеров после публикации интервью выступили с острыми эмоциональным комментариями. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал интервью «смехотворным», а премьер-министр Великобритании Риши Сунак использовал то же прилагательное («смехотворное»), комментируя высказывание Путина об ответственности НАТО и США за начало конфликта на Украине.