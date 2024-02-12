Пермь, 12 февраля, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Женщина, недовольная стрижкой её дочери, напала на парикмахера в одном из салонов красоты в Перми. Получившая сотрясение мозга парикмахер обратилась в полицию, сообщает 12 февраля KP.RU.

Иван Шилов ИА REGNUM

После перепалки из-за стрижки, отмечает издание, мать ударила парикмахера утяжелителем, который фиксирует воротник на плечах клиента. У потерпевшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей волосистой части головы и невроз.

Мировой судья вынес постановление о привлечении недовольной клиентки к административной ответственности. Ей назначили штраф в размере 5 тыс. рублей.

Кроме того, Индустриальный районный суд Перми в порядке заочного судопроизводства взыскал с нее компенсацию морального вреда — ещё 30 тыс. рублей. Женщину также обязали компенсировать парикмахеру судебные расходы и траты на медикаменты — примерно 4,4 тыс. рублей. Заочное решение суда ещё не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее жительница Москвы обратилась в полицию с заявлением о том, что её избили в одном из салонов красоты из-за желания расплатиться купоном со скидкой. В салон женщина записала свою несовершеннолетнюю дочь. По словам москвички, к рукоприкладству перешли мужчина-парикмахер и владелец салона.