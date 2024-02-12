Красногорск, 12 февраля, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Московский областной суд приговорил 11 участников банды, созданной гражданами Украины для похищения россиян и завладения их имуществом, к разным срокам заключения от девяти до 19 лет, в зависимости от степени их вины. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Московский областной суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении Тимура Макарова, Максима Пызина, Дениса Усенко, Сергея Дунаева, Эдуарда Тавгорашвили, Эрвина Исмаилова, Оксаны Капкаевой, Андрея Кормича, Максима Мищенко, Евгения Мороза и Вадима Долгова», — говорится в сообщении.

Ведомство добавило, что преступную группировку граждане Украины создали в Подмосковье в 2014 году. Её участники признаны виновными в организации преступного сообщества или участии в нём, в похищении человека, грабеже, покушении на похищение человека, незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств, покушении на убийство, превышении должностных полномочий и контрабанде вооружения, говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела в отношении ещё ряда лиц, как установленных следствием, так ещё неизвестных, продолжается, сообщила Генпрокуратура России.

Как сообщало ИА Регнум, МВД задержало банду киллеров, в которой участвовали бывшие и действующие силовики. Группировка, начиная с 1998 года похищала и убивала людей. Её членам инкриминируют более 30 серьёзных преступлений, в том числе убийство советника министра путей сообщения России в 2002 году.