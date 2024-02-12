Хельсинки, 12 февраля, 2024, 17:41 — ИА Регнум. МВД Финляндии представило законопроект, который ограничивает перемещение лиц, запрашивающих убежище, вблизи границы, сообщила 12 февраля пресс-служба министерства.

IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

«Заявители должны оставаться на границе или вблизи неё во время обработки заявления. На практике заявитель должен оставаться на территории закреплённого за ним центра приёма беженцев», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Уточняется, что целью этих изменений является улучшение процедуры рассмотрения необоснованных заявлений на убежище и возвращения заявителей, получивших отрицательное решение. Законодательные изменения также предотвратят перемещение просителей убежища из одного государства — члена ЕС в другое.

Как передавало ИА Регнум, Финляндия закрыла все пропускные пункты на границе с Россией в декабре 2023 года. В Хельсинки объяснили это наплывом беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, в котором обвинили Россию. Почему финские пограничники их пропускали, не сообщается.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 7 февраля 2024 года заявила, что Москва пытается начать прямой диалог с Хельсинки о ситуации на границе, но финская сторона уклоняется. Российский дипломат назвала поведение властей республики возвратом к временам Холодной войны. Она подчеркнула, что ответственность за нездоровую ситуацию на границе полностью лежит на Финляндии.

11 февраля кандидат от Национальной коалиционной партии и бывший финский премьер-министр Александер Стубб одержал победу во втором туре президентских выборов в Финляндии. Стубб проявил себя как активный сторонник евроатлантического и антироссийского курса. Он выступал против членства РФ в Совете Безопасности ООН, а также за отказ от полноценных отношений с восточным соседом до тех пор, пока российские войска находятся на Украине. Поддерживал конфискацию замороженных российских активов и их использование для помощи Киеву.

После избрания главой государства Стубб заявил, что Хельсинки поддерживает сугубо практические отношения с Россией, но контактов с высшим руководством нет и не будет пока не закончится спецоперация на Украине.