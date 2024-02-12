Киев, 12 февраля, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Украинских военных возмутило решение главы киевского режима Владимира Зеленского снять Валерия Залужного с должности главкома ВСУ. Об этом 12 февраля заявил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».

Andriy Andriyenko/Global Look Press

«Скажем так, достаточно неадекватно, плохо и очень резко. Военные тоже понимают, что происходит и что послужило причиной увольнения Залужного», — сказал Кривонос.

По его словам, эти кадровые перестановки служат попыткой отбелить репутацию Зеленского.

Он добавил, что сейчас власть пытается переложить ответственность за мобилизацию на военных, хотя именно политическое руководство должно было принимать решения в экономике для этой цели.

Как передавало ИА Регнум, вечером 8 февраля Зеленский заявил об отставке Залужного с поста главкома ВСУ. Он также объявил о назначении на эту должность экс-командующего украинскими Сухопутными войсками Александра Сырского.

Глава киевского режима, сообщая украинцам об отставке Залужного, дал понять, что причина увольнения заключается в неудачах в процессе широко анонсируемого, но неудавшегося летнего контрнаступления ВСУ.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин 10 февраля назвал популярность Залужного среди украинцев причиной его отставки с поста главкома ВСУ. Он отметил, что большая часть жителей Украины не ставила в вину Залужному неудачи летнего контрнаступления и Киев искал козла отпущения в этом вопросе.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский известен в рядах украинской армии как командир, который не считается с потерями, не исключены очередные организованные им «мясорубки».