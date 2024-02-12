Москва, 12 февраля, 2024, 17:22 — ИА Регнум. В рамках Международной выставки-форума «Россия» в Москве 15 февраля состоится заседание наблюдательного совета и IV съезд российского общества «Знание», на которых планируется обсудить итоги работы с момента перезагрузки просветительской организации и планы на будущее, сообщили ИА Регнум 12 февраля в пресс-службе выставки.

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На открытом мероприятии соберутся более 450 участников, среди которых общественные и государственные деятели, главы госкорпораций, делегаты из российских регионов, представители научного и просветительского сообщества, лекторы и партнёры, участвующие в работе «Знания».

«Три года назад президент поставил перед «Знанием» амбициозные и долгосрочные задачи, заявив, что России нужны просветительские проекты, где содержалась бы объективная, глубокая и при этом талантливо поданная информация. В 2021 году команда российского общества «Знание» активно включилась в работу по достижению поставленных целей и за прошедшее время добилась серьёзных результатов. Мы гордимся, что вернули престиж просветительской деятельности, привлекли в ряды наших лекторов и наставников самых талантливых представителей науки, бизнеса, культуры, спорта, сферы государственного управления», — приводятся в релизе слова гендиректора общества «Знание» Максима Древаля.

На заседании выступят члены наблюдательного совета, среди которых помощники президента России Владимир Мединский и Андрей Фурсенко, министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, начальник управления президента по обеспечению деятельности Государственного совета РФ Александр Харичев, руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева, генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Юрий Борисов и другие.

После заседания начнёт работу IV съезд российского общества «Знание», который соберёт делегатов из 89 регионов страны, государственных деятелей, сенаторов Совета Федерации, ректоров вузов, представителей Общественной палаты, научного и просветительского сообщества. Участники съезда обсудят результаты деятельности общества «Знание» за три года, утвердят новую редакцию устава организации, выберут постоянно-действующие руководящие и контрольные органы организации.

Ещё одним событием съезда станет торжественная церемония награждения почётных лекторов, просветителей и партнёров «Знания» государственными наградами.

Заседание наблюдательного совета и IV съезд общества «Знание» будут проходить в павильоне № 57 «Россия — Моя история» на ВДНХ.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба общества уточняла, что более 120 тысяч человек проголосовали за лучших просветителей страны в рамках награды «Знание. Премия». За победу в главной просветительской награде страны состязались 18 304 соискателей из 89 регионов России и 34 зарубежных стран. Торжественная церемония вручения награды состоится 26 февраля в Москве в рамках выставки-форума «Россия».

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Путина с 4 ноября 2023 года. Президент дважды посетил мероприятие. Он отметил, что выставка вызывает огромный интерес граждан. Глава государства предложил продлить её до конца лета 2024 года. Власти подумают, каким образом можно «транслировать» опыт проведения выставки на всю Россию и регионы, отметил он. На форуме показано, что делала и какие задачи решала Россия в последние десятилетия, подчеркнул российский лидер.

Гости выставки могут увидеть достижения 89 регионов страны в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. На выставке представлены более 130 экспозиций и открыты 13 экскурсионных маршрутов. За три месяца работы выставку посетили более шести миллионов человек.