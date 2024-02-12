* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 12 февраля, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы оштрафовал основательницу телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Наталью Синдееву (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Такое решение было вынесено из-за её отказа указывать в своих постах в социальных сетях статус иноагента, сообщила пресс-служба суда.

Нина Зотина/РИА Новости Наталья Синдеева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Суд признал виновной Синдееву Н. В. по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов иностранным агентом с использованием сети Интернет без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом) и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей», — цитирует ответ пресс-службы ТАСС.

Минюст РФ включил Наталью Синдееву в список иноагентов 28 октября 2022 года. Ведомство пояснило, что она осуществляет политическую деятельность и получает поддержку из иностранного источника — Украины.

Как сообщало ИА Регнум, позже Генпрокуратура России признала нежелательными в стране деятельность латвийского и нидерландского филиалов телеканала «Дождь». Уточняется, что эти организации созданы иностранной журналисткой с российским гражданством Натальей Синдеевой после ограничения Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры доступа к сайту, телеканалу и страницам в соцсетях ООО «Телеканал Дождь» за систематическое нарушение законов о СМИ и об информации.