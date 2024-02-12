Берлин, 12 февраля, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует к 2025 году нарастить мощности по производству артиллерийских снарядов до 700 тыс. единиц в год. Об этом заявил глава компании Армин Паппергер в интервью Handelsblatt.

Philipp Schulze / dpa / Global Look Press

«Мы удваиваем или даже утраиваем на отдельных предприятиях мощности по производству пороха, который необходим, в частности, для производства зарядов артиллерийских снарядов», — сказал Паппергер.

По его словам, концерн планирует ежегодно производить до 700 тыс. снарядов к 2025 году, а до этого времени Украина будет оставаться зависимой от американских запасов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Паппергер изданию Bild заявил, что Rheinmetall построит новый завод по производству боеприпасов для покрытия потребностей вооружённых сил Германии и Украины. По его словам, за 2023 год концерн получил заказы или заключил рамочные соглашения с правительствами о поставках для армий Германии и Украины на сумму свыше 10 млрд евро, а в 2024 году сумма вырастет до 15 млрд евро.

Газета Financial Times (FT) писала, что западным оборонным компаниям нужно два года для производства достаточного количества оружия, чтобы солдаты ВСУ были снабжены так же хорошо, как и российские войска. По информации издания, нехватка боеприпасов связана, в частности, с дефицитом сварщиков, электриков и других квалифицированных рабочих.

В октябре издание Welt, ссылаясь на конфиденциальные документы, сообщало, что Rheinmetall поднял цены на 155-миллиметровые боеприпасы, в том числе поставляемые на Украину, более чем в 1,5 раза — с 2 тыс. до 3,6 тыс. евро.