Москва, 12 февраля, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Очередные попытки обвинить Россию во вмешательстве в демократические процессы в Евросоюзе нелепы по определению, заявила 12 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой опубликованы на сайте министерства.

РИА Новости / Мария Девахина

Она напомнила о принятой 8 февраля Европарламентом антироссийской резолюции, в которой содержится ряд обвинений в адрес России, в том числе во вмешательстве в демократические процессы в ЕС.

«Что касается попыток обвинить Россию во вмешательстве в «демократические процессы», то они нелепы по определению. Просто хотя бы по причине отсутствия в ЕС тех самых демократических норм и идеалов, к которым стремились отцы-основатели европроекта», — указала Захарова.

По её словам, в нынешнем Евросоюзе принципы защиты прав простых людей, верховенства закона и борьбы с коррупцией растоптаны. Более того, обратила внимание дипломат, там потворствуют разгулу неонацизма и героизации нацистских преступников, осуждённых приговором Нюрнбергского трибунала, а также закрывают глаза на унизительное положение национальных меньшинств в отдельных государствах и странах — кандидатах на вступление в ЕС.

Захарова подчеркнула, что именно Европарламент несёт львиную долю ответственности за столь неприглядное положение дел. Главным предназначением резолюции является фиксация условий, по сути, «картельного сговора» либерального проамериканского политического мейнстрима с целью не допустить усиления национально ориентированных партий и движений в будущем составе Европарламента, заметила она.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства также отметила, что социально-экономическая ситуация в ЕС по итогам заканчивающегося легислатурного периода явно неудовлетворительная.

«Причины сложной обстановки в еэсовской экономике кроются в бездумных действиях Брюсселя по нагнетанию санкционного противостояния с Россией и ошибочных решениях в ключевых сферах», — сказала она, добавив, что наблюдается объективное усиление позиций альтернативных политических сил, о чём говорят результаты проводимых в Европе многочисленных опросов общественного мнения.

Таким образом, заключила Захарова, под лозунгом «борьбы с российской угрозой» ведётся тотальная зачистка политического ландшафта от неудобных и всё более опасных конкурентов.

Как передавало ИА Регнум, ранее исполняющий обязанности постоянного представителя при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявлял, что Евросоюз трансформировался в объединение, враждебное России, и смены антироссийской политики в ближайшей перспективе не ожидается. По его словам, вряд ли стоит ожидать, что в результате предстоящих этим летом европейских выборов появятся те, у кого найдётся достаточно политической воли, чтобы честно признать допущенные в последние годы Брюсселем стратегические ошибки и заняться их исправлением

Выборы депутатов Европарламента состоятся с 6 по 9 июня 2024 года. По итогам выборов будет утверждён новый состав Еврокомиссии. Кроме того, лидеры стран Евросоюза должны будут избрать нового председателя Евросовета. Глава Евросовета избирается на 2,5 года с возможностью продления полномочий на такой же срок. Депутаты Европейского парламента избираются на срок пять лет.

Бельгийский политик и глава Европейского совета Шарль Мишель отказался от участия в выборах в Европейский парламент, так как рассчитывает остаться на занимаемой им на данный момент должности. Политик не намерен уходить в отставку до окончания срока полномочий. Мандат действующего председателя Евросовета завершается в ноябре этого года.

Как пояснил Мишель, он отказался от идеи баллотироваться из-за обрушившейся в его адрес критики за то, что своим уходом он даст шанс премьер-министру Венгрии Виктору Орбану возглавить Евросовет.