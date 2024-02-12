Москва, 12 февраля, 2024, 16:37 — ИА Регнум. 124 московские поликлиники получили дополнительные мощности для обеспечения бесперебойной работы цифрового оборудования. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

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«В прошлом году построили электросетевую инфраструктуру для 124 поликлиник, которые реконструировались в рамках нового московского стандарта», — рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что это было необходимо для обеспечения бесперебойной работы энергоемкого цифрового оборудования, установленного в медицинских учреждениях.

«Совокупная мощность по этим объектам составила более 74 МВт», — подчеркнул он.

Электроснабжение поликлиник Москвы проходит по второй категории надежности. Это значит, что если возникнут технологические нарушения, напряжение автоматически будет подано по резервной линии. Для обеспечения дополнительных мощностей построено 89 трансформаторных подстанций и проложено более 300 километров кабельных линий.

При прокладке новых линий использовался метод горизонтально-направленного бурения. «Эта технология применяется в условиях плотной застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации», — пояснил Петр Бирюков.