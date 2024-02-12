Москва, 12 февраля, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве протестируют в начале марта перед президентскими выборами. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

Отмечается, что 12 февраля состоялось первое заседание штаба, в котором приняли участие руководитель Вадим Ковалёв, его заместители Александр Асафов и Илья Массух, члены Общественной палаты Москвы, начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко, а также председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова, и представители политических партий.

По словам Ковалёва, обеспечивая работу штаба, Корпус наблюдателей столичной Палаты является важнейшим его подразделением.

Руководитель штаба напомнил, что на первом заседании штаба в 2023 году был утверждён Кодекс наблюдатели, который содержит свод требований, прав и обязанностей для всех наблюдателей корпуса.

«Важно и то, что к наблюдению допускаются только те, кто прошёл обучение и успешно сдал тестирование. В этом году очные занятия по плану должны стартовать с 14 февраля», — отметил Ковалёв.

В свою очередь Костырко добавил, что с 2019 года регулярно проводится тестирование ДЭГ перед выборами. По его словам, тестирование системы перед предстоящими президентскими выборами пройдёт в начале марта.

«Накануне выборов мы, как и всегда, планируем провести тестовое голосование. Оно пройдёт на elec. mos.ru. Как правило, большинство пользователей предпочитают голосовать прямо с утра. Чтобы минимизировать очереди в пиковые часы, предлагаем участникам не заходить в личный кабинет на mos.ru, а сразу переходить по ссылке для голосования — elec. mos.ru», — объяснил Костырко.

Вместе с тем отмечается, что во время тестового голосования в марте будет опробован альтернативный способ авторизации пользователей с целью минимизировать очередь ожидания. Так, планируется внедрить получение кода посредством телефонного звонка, последние четыре цифры которого позволят пользователю перейти к бюллетеню.

Руководитель штаба Ковалёв также предложил своим коллегам направить варианты формулировки вопроса по проведению тестирования. Уточняется, что вопрос должен содержать несколько вариантов ответа и затрагивать аспекты жизни столицы.

Как передавало ИА Регнум, 9 февраля глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах президента России подали 1,58 млн россиян, по месту нахождения — 495 тысяч.

Памфилова уточнила, что из 28 регионов 495 тысяч заявлений подали через сервис «Мобильный избиратель» и 1 млн 580 тысяч — на дистанционное электронное голосование.

Приём заявлений продолжится до 11 марта.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование состоится с 25 февраля по 14 марта. Впервые голосование на выборах президента России пройдёт в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Ранее, 31 января, завершил приём подписных листов в поддержку выдвижения либо самовыдвижения кандидатов на президентские выборы.

Памфилова 8 февраля заявила о полной ясности того, что в избирательном бюллетене будут четыре кандидата. Так, за главный пост в стране на выборах поборются Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов(КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин. В поддержку Путина в качестве кандидата собрали более трёх млн подписей, это в десять раз больше, чем требуется по закону.