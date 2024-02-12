Рэпер ST заявил о поддержке Путина
Рэпер ST признался, что рад звучанию своей музыки в патриотических роликах
Москва, 12 февраля, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Российский рэпер ST (Александр Степанов) заявил, что поддерживает президента России Владимира Путина и рад, что его музыку используют в патриотических роликах.
В сети набирают популярность ролики на новую песню рэпера с фрагментами интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Ничего себе! Это интересно. Я этого пока что не видел… Если делают такие видео, то я хорошо к этому отношусь. Я поддерживаю нашего президента, поэтому если моя музыка соприкасается с такими роликами, это же здорово», — сказал он «РИА Новости».
Также он отметил, что это происходит по желанию людей, и к этому можно относиться только положительно.
Как передавало ИА Регнум, рэпер ST снял клип на песню «Дай ему сил» о защитнике Отечества в зоне проведения спецоперации. Съёмки шли в настоящих окопах и блиндажах. Герои клипа — обычные парни, которые считают защиту родной страны своим долгом. Один из актёров рассказал, что ходит в храм и ставит свечи за здравие бойцов. Новая песня, релиз которой состоялся 9 февраля, в первый день вошла в топ-20 популярных композиций.
Ранее Степанов во время поездки в ЛНР в том числе исполнил песню «Дай ему сил» под гитару перед военнослужащими. Бойцам песня понравилась, они её подпевали вместе с ST.