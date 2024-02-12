Астрахань, 12 февраля, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Жителя Астрахани задержали по подозрению в изнасиловании и покушении на убийство беременной женщины. Об этом сообщает 12 февраля пресс-служба следственного управления СК по Астраханской области.

Кадр из видео/ Пресс-служба СУ СК по Астраханской области

По данным следствия, мужчина, будучи пьян, изнасиловал свою 31-летнюю знакомую в квартире одного из домов на улице Татищева. При этом он знал о беременности женщины и угрожал ей убийством.

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Намереваясь скрыть следы преступления, он ударил женщину, а потом вытолкнул её в окно на пятом этаже. Потерпевшая осталась жива, но получила многочисленные травмы и потеряла ребёнка.

Насильник пытался скрыться, но его задержали полицейские. Уголовное дело в отношении мужчины возбудили по статьям об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и покушении на убийство женщины, находящейся в состоянии беременности. Фигурант помещён под стражу по решению суда.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в городе Азов Ростовской области 40-летний мужчина и 37-летняя женщина пригласили свою знакомую на «семейный праздник», заперли её в комнате, стали насиловать и избивать. При этом в квартире находилась семилетняя девочка, дочь хозяйки жилья. Позже подозреваемых задержали, возбуждено уголовное дело.