Вашингтон, 12 февраля, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Хакерская группировка из Бахрейна совершила успешную атаку на системы кораблей 5-го флота США, передаёт агентство Fars.

Andrej Tarfila/Global Look Press

Отмечается, что 11 февраля группировка под названием «Шторм» провела успешную хакерскую атаку на 5-й флот ВМС США.

Там отметили, что в распоряжении группировки оказались секретные документы, среди которых фотографии и подробные планы американской базы в Бахрейне.

Кроме того, хакеры опубликовали часть документов, предупредив, что у них есть «нечто более важное и оно попадёт в руки тех, кто поддерживает «Ось сопротивления» в борьбе против США.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля хуситы в Красном море атаковали британское коммерческое судно, следовавшее в Израиль. Это подтвердил военный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа. По его словам, удар по кораблю военно-морские силы Йемена нанесли противокорабельными ракетами.

Вечером 31 января бригадный генерал Сариа заявлял об атаке хуситов на контейнеровоз Koi под флагом Либерии в Красном море. Баллистические ракеты по судну выпустили западнее йеменского портового города Ходейда. Экипаж и судно не пострадали.

В этот же день йеменские хуситы заявили об обстреле американского эсминца USS Gravely в Красном море. Военный представитель движения Яхья Сариа подчеркнул, что все военные корабли США и Британии, участвовавшие в агрессии против Йемена, определены в качестве целей вооружённых сил.