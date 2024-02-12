Гагра, Абхазия, 12 февраля, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Абхазии не будет подписывать с Росгвардией проект соглашения об охране правопорядка в республике, поскольку конституция запрещает передавать такие вопросы в ведение иностранных структур, заявил глава абхазского ведомства Роберт Киут.

Максим Богодвид / РИА Новости

«Проект соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой войск национальной гвардии РФ и МВД Республики Абхазия, в последние дни обсуждаемый в абхазском обществе, не подлежит подписанию», — сказал Киут, слова которого передаёт «РИА Новости».

По его словам, конституция и в целом законодательство республики не позволяют, чтобы общественную безопасность и порядок в стране обеспечивали правоохранительные органы иностранного государства. Он заверил, что в распоряжении МВД Абхазии и других её силовых структур достаточно личного состава для охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, контроля оборота оружия, охраны имущества физических и юридических лиц, частной охранной и детективной деятельности.

Министр добавил, что МВД Абхазии рассчитывает на развитие сотрудничества с МВД России и Росгвардией ради обмена опытом и повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел республики.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 4 октября в Сочи провёл встречу с главой Абхазии Асланом Бжанией. Российский лидер ещё раз поздравил республику с прошедшим Днём победы и независимости. Он отметил, что рост товарооборота между Россией и Абхазией за 2022 год составил 73%. Путин также подчеркнул, что отношения с этой республикой по разным направлениям поддерживают 64 региона РФ.

5 октября Бжания заявил о строительстве в Очамчирской бухте пункта постоянного базирования российских военных кораблей. По его словам, такой шаг будет способствовать повышению обороноспособности России и Абхазии. Президент республики отметил, что на данный момент уже очень много сделано в сфере военного сотрудничества двух стран. Бжания добавил, что Россия оказывает Абхазии поддержку и повышает квалификацию специалистов республики в специальных заведениях.