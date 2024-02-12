Варшава, 12 февраля, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Перед вооружёнными силами Украины появился «призрак поражения» в военном конфликте, причём виновными в этом являются киевские руководители, заявил 12 февраля генерал ВС Польши Вальдемар Скшипчак.

Министерство обороны Украины

«Ситуация на Украине критическая, причём, на мой взгляд, виноват в этом Киев. Виновниками появления призрака поражения абсолютно точно является Киев», — цитирует генерала издание Do Rzeczy.

Замена главнокомандующего в разгар военного конфликта — не лучшее решение, тем более что и кандидатура нового главкома украинских войск Александра Сырского вызывает вопросы, добавил Скшипчак.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в феврале 2024 года глава киевского режима Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного и целый ряд других военных руководителей. Новым главнокомандующим назначен уроженец Владимирской области, выпускник Московского высшего общевойскового командного училища Александр Сырский.

Сырский при назначении на должность пообещал Зеленскому удержать Авдеевку, поэтому сейчас можно наблюдать, как «генерал 200» (так называют Сырского СМИ и военные из-за огромных потерь личного состава в процессе руководимых им операций) готов перебрасывать на авдеевское направление новые силы для того, чтобы сдержать это обещание, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сравнил Сырского с перешедшим на сторону нацистов во время Великой Отечественной войны генералом Андреем Власовым. В свою очередь писатель Сергей Лесков в статье для ИА Регнум назвал биографию Сырского апофеозом предательства.