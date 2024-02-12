Хельсинки, 12 февраля, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Финляндия поддерживает сугубо практические отношения с Россией, но контактов с высшим руководством нет, заявил 12 февраля избранный президент страны Александер Стубб, слова которого приводит ТАСС.

Sergei Grits/AP/TASS Александр Стубб

«У нас сейчас нет политических отношений с Россией. Я не вижу, чтобы они улучшились в ближайшее время», — сказал он, добавив, что Хельсинки не может иметь отношений с Москвой, пока не закончится спецоперация на Украине.

При этом Стубб добавил, что у Финляндии всё ещё есть практические отношения с Россией, например, в вопросах границы и дипломатии.

Как передавало ИА Регнум, кандидат от Национальной коалиционной партии и бывший финский премьер-министр Стубб одержал победу во втором туре президентских выборов в Финляндии. После обработки 100% бюллетеней он набрал 51,6% голосов избирателей. Его сопернику по второму туру экс-лаве МИД Финляндии и депутату Пекке Хаависто удалось получить 48,4% голосов.

Стубб проявил себя как активный сторонник евроатлантического и антироссийского курса. Он выступал против членства РФ в Совете Безопасности ООН, а также за отказ от полноценных отношений с восточным соседом до тех пор, пока российские войска находятся на Украине. Поддерживал конфискацию замороженных российских активов и их использование для помощи Киеву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги выборов в Финляндии, заявил, что Россия сохраняет надежду, что новый глава страны будет сбалансировано относиться к теме российско-финляндских отношений. Также представитель Кремля отметил, что в настоящий момент Финляндия относится к недружественным странам, она полностью присоединилась к санкциям.