СК начал проверку после исчезновения в Дагестане осетинской спортсменки
СК начал проверку после пропажи в Дагестане осетинской спортсменки Цомартовой
Каспийск, Дагестан, 12 февраля, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Следственные органы Дагестана начали проверку после исчезновения в Каспийске 21-летней спортсменки Анны Цомартовой из Северной Осетии. Об этом сообщает 12 февраля пресс-служба управления СК по региону.
Спортсменка 2002 года рождения вышла из дворца спорта имени Али Алиева в Каспийске во второй половине дня 10 февраля. С тех пор о ней ничего не известно.
Девушку ищут полицейские, спасатели, местные жители и добровольцы, отметили в СК.
В Дагестан Цомартова приехала для участия в соревнованиях по тайскому боксу, сообщила ранее в Telegram-канале руководитель пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева. Она отметила, что девушка проиграла в турнире и очень тяжело это переживала. Когда она ушла, то не взяла с собой телефон. Об исчезновении девушки, студентки ростовского юридического вуза, заявила её мать.
Очевидцы видели Цомартову вечером 10 февраля у берега моря. По словам одних людей, она по пояс зашла в воду. Другие утверждают, что возле моря спортсменка села в машину.