Москва, 12 февраля, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Случаи перехода представителей украинской элиты на сторону России в конфликте есть, сообщает пресс-бюро СВР со ссылкой на слова директора службы Сергея Нарышкина.

Yulii Zozulia/Global Look Press

По его словам, в Соединённых Штатах и Великобритании стали опасаться предательства со стороны многих представителей киевской элиты, которые могут попытаться сыграть на опережение, заблаговременно перейдя на сторону будущего победителя — России.

«И такие опасения вполне оправданы — первые уже пошли», — отметил Нарышкин.

Он пояснил, что соответствующие опасения оппонентов Москвы появились при обсуждении темы назначения «спецпосланника» Запада по Украине.

В расчёт принимался тот факт, что в условиях всё более тяжёлого положения на фронте многие украинцы начали сознавать неизбежность достижения Россией целей спецоперации, заключил Нарышкин.

Как сообщало ИА Регнум ранее, представители службы заявили, что США и Великобритания убеждают членов «Большой семёрки» учредить должность спецпосланника по Украине, который будет иметь прямой доступ к главе киевского режима Владимиру Зеленскому и знать о всех его планах.

Таким образом, предполагается назначить по сути «наместника» Запада на Украине, укрепив механизмы прямого внешнего управления территорией, подконтрольной Киеву, отметили в СВР. Среди претендентов на пост фигурирует генсек НАТО Йенс Столтенберг, также в списке есть и другие русофобски настроенные политики, заявили в службе.