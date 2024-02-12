Берлин, 12 февраля, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Россия опустилась с первого на седьмое место в списке главных угроз безопасности Германии, следует из ежегодного доклада Munich Security Index 2024, опубликованного на сайте Мюнхенской конференции по безопасности.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Россия, которая в 2023 году оценивалась как самая серьёзная угроза Германии, сейчас занимает седьмое место по степени серьёзности угрозы», — отмечается в докладе.

Кроме того, согласно данным доклада, жители Германии «сейчас меньше обеспокоены угрозами, исходящими от ядерного, химического и биологического оружия».

Вместе с тем эскалация палестино-израильского кризиса и атака движения ХАМАС «вызвала всплеск беспокойства в ФРГ по поводу радикального исламского терроризма». Изменение климата также называется среди пунктов, которые вызывают беспокойство у жителей страны.

Такая перемена произошла в восприятии угроз безопасности и жителями стран Большой семёрки. Так, угроза со стороны РФ оказалась только на четвёртом месте в новом докладе, тогда как год назад Москва лидировала в этом списке.

Список главных угроз безопасности Мюнхенской конференции основывается на опросах представителей 12 государств, в том числе стран G7 и БРИКС, без учета России. В каждой из стран было опрошено по 1 тыс. человек. Опросы были проведены онлайн с 24 октября по 16 ноября 2023 года.

Как передавало ИА Регнум, 19 января глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр призвал жителей стран Запада готовиться к тотальной войне с Россией в ближайшие 20 лет. Он предложил западным странам создать систему, которая позволит обучить больше людей на случай войны, вне зависимости от того, будет она или нет. Кроме того, Бауэр указал на необходимость наладить производство боеприпасов и оружия.

Министр обороны Германии Борис Писториус 23 января заявил, что страна должна полностью осознавать опасность прямого военного конфликта с Россией. На фоне этого утверждения он предложил стране вооружаться и укреплять свою армию.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что НАТО старается запугать население мнимой российской угрозой. По словам главы государства, думающие люди прекрасно понимают, что это фейк, а угроза со стороны России просто раздувается. В этой связи Путин также заявил, что мир должен быть единым и следует стремиться к достижению общей безопасности.