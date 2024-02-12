Москва, 12 февраля, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Обсуждая тему назначения так называемого «спецпосланника» по Украине, западные руководители учитывают, что значительное число жителей Украины начали осознавать неизбежность достижения Россией целей специальной военной операции, заявили 12 февраля в Службе внешней разведки РФ.

Shawn Thew/Global Look Press

Высока вероятность того, что назначение «наместника» на Украине не приведёт к тем результатам, которые хотят видеть в США и Великобритании, отметили в СВР. «Наместник» Запада вряд ли сможет долго оставаться на плаву «в киевском болоте взаимной ненависти», заявили представители службы.

«”Спецпосланник» Запада, кто бы ни занял эту должность, вряд ли сможет долго оставаться на плаву в киевском болоте взаимной ненависти, интриг, обманов, лести и предательства. Опустившись на дно, он окажется в тёплой компании послов государств «семёрки» на Украине, которые, как сейчас очевидно, не справились с ролью «коллективного наместника» на украинской земле», — цитирует пресс-бюро ведомства заявление главы СВР Сергея Нарышкина.

В Вашингтоне и Лондоне опасаются предательства представителей киевской элиты и их перехода в стан будущих победителей, а этот процесс уже пошёл, добавили в СВР.

«В Вашингтоне и Лондоне стали опасаться предательства со стороны многих представителей киевской элиты, которые могут попытаться сыграть на опережение, заблаговременно перейдя на сторону будущих победителей. И такие опасения вполне оправданы — первые уже пошли», — цитирует пресс-бюро слова Нарышкина.

Как сообщало ИА Регнум ранее, представители службы заявили, что США и Великобритания убеждают членов «большой семёрки» учредить должность спецпосланника по Украине, который будет иметь прямой доступ к главе киевского режима Владимиру Зеленскому и знать о всех его планах.

Таким образом предполагается назначить по сути «наместника» Запада на Украине, укрепив механизмы прямого внешнего управления территории, подконтрольной Киеву, отметили в СВР. Среди претендентов на пост фигурирует генсек НАТО Йенс Столтенберг, также в списке есть и другие русофобски настроенные политики, заявили в службе.