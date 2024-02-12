Москва, 12 февраля, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Крупнейшие западные учебные заведения вносят весомый вклад в подрывную работу Лондона на российском направлении. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном 12 февраля.

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Отмечается, что русофобски заряженные британские представители не гнушаются участием в решении задач, направленных на дискредитацию конституционного строя и общественно-политических процессов в России.

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«При этом весомый вклад в подрывную работу Лондона на российском направлении вносят так называемые мозговые тресты, функционирующие на базе крупнейших британских и западных учебных заведений», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА Регнум, в МИД сообщили, что Россия вводит ответные санкции против 18 граждан Британии. В ведомстве отметили, что ограничения приняты в ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона, в рамках которого предпринимаются усилия по демонизации РФ, активно фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене, а также ведётся дальнейшее накачивание оружием неонацистского режима в Киеве.

При этом Россия ввела санкции против замглавы минобороны Британии, включила в санкционный список командующего британскими подводными силами, спецпредставителя британского премьера по Западным Балканам, а также руководителя национальных киберсил Британии.