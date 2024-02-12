Москва, 12 февраля, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Поступившая информация о том, что пациентов психиатрического отделения больницы №7 в Мариуполе с 2008 по 2016 годы «лечили» препаратами без названий в интересах западных фармацевтических компаний, в очередной раз подтверждает заявления Минобороны РФ о работе западных биологических лабораторий на Украине. Об этом корреспонденту ИА Регнум 12 февраля заявил политолог, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров.

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«Найденные в больнице Мариуполя документы ещё раз подтверждают выводы наших военных и врачей о деятельности западных биологических лабораторий на Украине. То есть жителей использовали в качестве подопытных для испытания лекарств, только готовящихся к производству», — указал эксперт.

Он обратил внимание на то, что в больнице Мариуполя также были найдены и документы с благодарностями украинским медикам от западных фармацевтических компаний.

Политолог призвал информировать об этом инциденте мировую общественность. Он усомнился в том, что это может повлечь за собой какую-либо реакцию со стороны западных политиков.

«Я не думаю, чтобы это имело какое-то воздействие, судя по предыдущей реакции коллективного Запада и соответствующих организаций, которые специализируются в данной области. Но для информирования международной общественности очень важно освещать данную тему», — отметил политолог.

Он высказал мнение о том, что такие сведения будут полезны для людей, ведь тогда они будут оповещены о том, чем же на самом деле занимались украинские власти и их зарубежные коллеги.

«Подобные находки нужно обнародовать, чтобы люди знали, с кем имеют дело», — отметил Фёдоров.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что пациентов психиатрического отделения больницы №7 в Мариуполе с 2008 по 2016 годы «лечили» препаратами без названий в интересах западных фармацевтических компаний. Отмечается, что целью исследований являлась оценка эффективности препаратов в отношении доли пациентов. Уточняется, что в списке пациентов, которым при содействии украинских чиновников вводился один из препаратов, были младенцы до года. Также, судя по этому списку, препарат получали дети в возрасте от одного года до 11 лет.

В документах упоминаются различные фармацевтические компании из США, Франции, Великобритании, Германии и Нидерландов, в том числе Pfizer, AstraZeneca, Sanofi и Merck KGaA.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов проинформировал о том, что Украина, по сути, является полигоном для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов. В схему оказались вовлечены девять крупных фармацевтических компаний: Pfizer, Moderna, Merck, аффилированная с американским военным ведомством компания Gilead, Battelle, Eli Lilly and Company, Dynport Vaccine, AbbVie и Parexel.

Представитель Минобороны РФ отмечал, что американскими специалистами ведутся работы по испытанию новых медицинских препаратов в обход международных норм безопасности. В результате западные компании серьёзно сокращают затраты на реализацию исследовательских программ и получают значительные конкурентные преимущества.

Говоря об обнаруженных на Украине биолабораториях Кириллов отметил, что в ходе специальной военной операции на территории Украины были обнаружены факты работы с возбудителями болезней (холера, туляремия, чума, хантавирусы), которые являются потенциальными агентами биологического оружия. О том, что работа в этом направлении велась, говорит и то, что украинской стороной к производителю беспилотников был направлен запрос о возможности оснащения их навесным аэрозольным оборудованием. Подобные аппараты с оборудованием (пустым) в марте 2022 года обнаружили в Херсонской области, в апреле — в Каховке.