Москва, 12 февраля, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Супруга заслуженного артиста РФ и народного артиста РФ, актёра Александра Панкратова-Чёрного Юлия Монахова опровергла сообщения о том, что у него диагностировали атеросклероз аорты. Также женщина назвала такую информацию бредом.

Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Александр Панкратов-Чёрный

«Первый раз слышу. Бред!» — сказала она «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, в июне 2019 года актёра Александра Панкратова-Чёрного без сознания доставили в одну из московских клиник. Медиков вызвали в связи с тем, что артист потерял сознание на детской площадке, которая расположена на Фрунзенской набережной. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

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