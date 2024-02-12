Псков, 12 февраля, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Двое детей находятся в тяжёлом состоянии после дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Псковской области, сообщили 12 февраля в региональном комитете по здравоохранению.

СУ СК России по Псковской области

«В детскую областную больницу госпитализированы восемь детей, в том числе там два «тяжёлых» ребёнка… Ещё пятерых сейчас осматривают медики», — сообщили «РИА Новости» в ведомстве.

Там добавили, что четверых из них, скорее всего, отпустят. После аварии также госпитализирована одна из сопровождающих учителей, уточнили в комитете.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля вблизи деревни Новгородка в кювет съехал автобус, водитель которого пытался избежать столкновения с грузовиком. ДТП произошло в Пушкиногорском районе, на 379-м километре федеральной дороги Р-23. Автобус вёз детей на экскурсию в Псков.

В результате аварии пострадали 17 человек: четверо взрослых и 13 детей.