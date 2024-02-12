Москва, 12 февраля, 2024, 15:01 — ИА Регнум. В Москве для нового железнодорожного вокзала «Митьково» третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) построят новую платформу и подземный пассажирский терминал. Об этом говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«В городе активно развивается железнодорожный транспорт — строятся новые городские вокзалы, перестраиваются существующие станции, преображаются территории около них. Это особенно актуально, учитывая планы развития Московских центральных диаметров», — уточнил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Чиновник отметил, что, с целью улучшения доступности станции «Митьково» и дальнейшей интеграции в городскую транспортную систему, будет построена новая пассажирская платформа с подземным вестибюлем.

Бочкарёв подчеркнул, что остановочный пункт «Митьково» сможет обеспечить пересадку на трамвайную линию, а также пешеходную связь МЦД-3 до станций «Сокольники» Сокольнической и Большой кольцевой линий метро.

В свою очередь глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов доложил о выполнении работ по устройству монолитного конструктива платформы и подземного вестибюля станции. По его словам, на данном этапе был завершён монтаж навесных сооружений на платформе, уложены чистовые гранитные полы вестибюля. Сейчас ведётся устройство систем вентиляции, водоснабжения и водоотведения, отметил Загрутдинов.

Кроме того, рядом с вокзалом будет построен новый деловой комплекс.

Вместе с тем председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская заявила, что городской вокзал и новый общественно-деловой комплекс будет построен на прилегающей к путям МЦД-3 территории возле станции «Митьково».

«Для развития этой площадки утверждён проект планировки, охватывающий 193 гектара», — добавила Княжевская.

Как передавало ИА Регнум, 10 февраля глава российской столицы Сергей Собянин сообщил, что Московский городской вокзал «Митьково» на МЦД-3 откроется уже в этом году.

Отмечалось, что сейчас на объекте рабочие проводят монтаж инженерных коммуникаций и металлоконструкций наземной части вестибюля. Продолжается остекление турникетного зала.

В новом московском городском вокзале расположится станция «Митьково» МЦД-3. Отсюда пассажиры смогут делать бесплатную пересадку на Большую кольцевую, а также Сокольническую линии метро. Обустроят и выход к наземному городскому транспорту, добавил градоначальник.

От новой станции можно будет дойти к трамвайной остановке всего за пару минут.

По словам Собянина, вокруг вокзала появятся пешеходные зоны, а остановки городского транспорта перенесут ближе к железной дороге. Территорию обустроят. Здесь высадят деревья и кустарники и сделают освещение.

«Митьково» станет 39-й станцией на МЦД-3 и 81-м городским вокзалом на действующих диаметрах и Московском центральном кольце.