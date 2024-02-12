* — организация признана в РФ экстремистской и запрещена

Москва, 12 февраля, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов и террористов Энди Стоуна, пресс-секретаря американской корпорации Meta (организация признана в РФ экстремистской и запрещена). Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Энди Марк Стоун — гражданин США 1981 года рождения. В IT-компании, основанной в 2004 году, он работает около десяти лет.

Как сообщало ИА Регнум, МВД России 26 ноября 2023 года объявило Энди Стоуна в розыск. На следующий день в Басманном суде Москвы сообщили о заочном аресте Стоуна в связи с обвинением в содействии террористической деятельности с использованием служебного положения (ч.2 ст.205.1 УК РФ). В России ему грозит до 20 лет тюрьмы.

В марте 2022 года СК России возбудил уголовное дело против сотрудников Meta за незаконные призывы к насилию в отношении российских граждан. Стоун тогда заявил, что корпорация сняла запрет на призывы к насилию на своих платформах в тех случаях, когда они касаются российских граждан и военнослужащих, а также президента Владимира Путина. Такие призывы якобы являются политическими высказываниями.

В ноябре того же года Минюст включил американскую корпорацию в список экстремистских организаций. Ранее соответствующее решение принял Тверской суд Москвы.