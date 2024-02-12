Москва, 12 февраля, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Число детей, отравившихся в московской школе-интернате имени Колмогорова, выросло до 50. Об этом 12 февраля сообщил Telegram-канал «112».

Константин Михальчевский/РИА Новости

По информации канала, все дети ужинали в столовой учебного заведения, а ночью им стало плохо. За несколько часов десятки учащихся обратились за медицинской помощью.

Отмечается, что в настоящее время пищеблок закрыт, сейчас специалисты берут там анализы с рабочих поверхностей, проверяют продукты.

По предварительной версии, причиной отравления стала некачественная пища, которую поставляют несколько организаций. Их проверят работники прокуратуры и Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело.

Как передавало ИА Регнум, с 5 по 10 февраля 22 человека отравились в кафе в приморском городе Дальнереченске. В результате все они попали в инфекционное отделение центральной городской больницы с кишечной инфекцией. По факту случившегося возбудили уголовное дело. По версии следствия, причиной массового отравления стало несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований и оказание услуг в сфере быстрого питания, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.