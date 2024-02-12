Москва, 12 февраля, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Предприниматели ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей смогут получить банковские кредиты под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП на сумму около 2 млрд рублей. Корпорация распределила лимит таких поручительств на 2024 год работающим на новых территориях банку ПСБ и ЦМР Банку на общую сумму 1 млрд рублей.

Городская инсталляция «Аллея парящих зонтиков» «Аллея парящих зонтиков» в Соляном переулке в Санкт-Петербурге

«Зонтичные» поручительства расширяют доступ бизнеса к кредитным средствам и позволяют развивать предпринимателям свое дело. Такие поручительства позволяют кредитовать бизнес, у которого недостаточно или нет залогового обеспечения.

Кроме того, данный механизм помогает банкам сокращать количество отказов в выдаче средств МСП и снижать кредитные ставки, пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он подчеркнул, что Корпорация продолжит увеличивать поддержку предпринимателей на новых территориях.

«Зонтичные» поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита. Для предпринимателей новых территорий сумма такого кредита составляет до 50 млн рублей и предоставляется по льготной ставке до 10% годовых в рамках программы субсидирования Минэкономразвития. Механизм можно использовать при обеспечении по кредитам на инвестиционные цели, для пополнения оборотных средств, развития предприятия или рефинансирования кредита.

«Зонтичный» механизм был запущен по поручению президента РФ в 2021 году и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.