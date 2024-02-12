Салехард, 12 февраля, 2024, 14:22 — ИА Регнум. В Салехарде завершился первый международный конкурс молодых исполнителей «Симфония Ямала». Имена абсолютных победителей назвал художественный руководитель конкурса, народный артист России Денис Мацуев. 13 участников фестиваля получили премии в 300, 400 и 500 тысяч рублей. Обладателями гран-при стали скрипачка из России Стефания Поспехина и пианист из Китая Мин Жуй. Каждый из них получит премию в размере миллиона рублей.

Пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого АО Пианист из Китая Мин Жуй

«Симфония Ямала» — это уникальное событие для нашего региона, — заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. — Я благодарю всех, кто приложил усилия к тому, чтобы конкурс состоялся и прошел на таком уровне: Московский академический симфонический оркестр, команды Ямальской филармонии и Росконцерта, высокое жюри и замечательных участников, которые вопреки всем сложностям сегодня с нами. Это лучшее доказательство того, что музыка и великое русское искусство объединяют». Артюхов сообщил, что конкурс станет традиционным и будет проводиться раз в два года.

Пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого АО Победителями конкурса «Симфония Ямала» стали музыканты из России и Китая

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков отметил, что в столицу Ямала приехали члены жюри и конкурсанты из разных стран. «Уверен, что благодаря губернатору конкурс будет развиваться на радость публики Салехарда и зрителей по всему миру», — заявил он.

Пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого АО Скрипачка из России Стефания Поспехина

По словам Дениса Мацуева, организаторам конкурса, проведенного по инициативе губернатора Ямала, удалось доказать, что состязания и фестивали высокого уровня могут проходить не только в Москве и Петербурге. «В наших регионах конкурса такого уровня не было никогда, — отметил он. — В это непростое время на него приехали люди со всего мира. О тех больших талантах, которые мы сегодня открыли, вскоре узнают во всем мире. Они будут помнить, что их карьера начиналась здесь, на Ямале».

Пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого АО Победителями конкурса «Симфония Ямала» стали музыканты из России и Китая

«Симфония Ямала» — музыкальный конкурс, который впервые прошел на территории Арктической зоны. На четыре дня он собрал 15 молодых и талантливых исполнителей из России, Китая и Франции. Целью конкурса было помочь одаренным музыкантам проявить себя на международном уровне. Зрители со всего мира могли подключиться к трансляциям в соцсетях. Росконцерт организовал вещание и дневники конкурса, которые посмотрели более полутора миллионов зрителей из 30 стран. Организатором является правительство Ямала при поддержке Минкульта РФ и Президентского фонда культурных инициатив.