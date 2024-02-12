Москва, 12 февраля, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Темпы кредитования в России замедлились, на фоне роста ключевой ставки ЦБ это было прогнозируемым явлением, заявил 12 февраля на совещании с правительством президент Владимир Путин.

Сергей Лантюхов/ИЗВЕСТИЯ

«На фоне повышения ключевой ставки ЦБ, — конечно, это прогнозируемое было явление, — замедлилось и кредитование. Так, за январь кредитный портфель юридических лиц сократился на 0,2%, а физических лиц, наоборот, незначительно прибавил — те же 0,2%», — сказал президент.

В ходе совещания глава государства также отметил, что экономическая активность в стране в начале 2024 года находится на высоком уровне, сохраняется высокий потребительский спрос. Приоритетом экономической политики должно стать повышение доходов и качества жизни граждан, важно выдерживать баланс между задачами развития экономики и ценовой стабильности, заявил Владимир Путин. Работа над планом социально-экономического развития до 2030 года уже завершается, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Банк России вновь повысил ключевую ставку — до 16%.

В течение 2023 года проценты по ипотеке побили рекорды, только с июня по декабрь «средняя температура» на рынке жилья выросла с 7,5% до 16%, «поблагодарить» за это стоит регулярное повышение ключевой ставки, отмечала в своём материале обозреватель ИА РегнумАнастасия Ординян.

Споры о ключевой ставке идут всегда, но цифры свидетельствуют о выборе правильного направления развития, заявил Владимир Путин в декабре 2023 года. В России создаются условия для эффективной структурной трансформации экономики, повышения производительности труда и роста доходов граждан, качества жизни, при этом фиксируются рекордные объёмы кредитования, причём как корпоративного, так и ипотечного рынков, напомнил глава государства.