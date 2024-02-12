Москва, 12 февраля, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении в зоне СВО. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 12 февраля на брифинге.

РИА Новости/Евгений Биятов

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» отразили две атаки штурмовиков из 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ у села Ямполовка в ДНР и у посёлка Червоная Диброва в ЛНР.

Силы киевского режима потеряли до 290 бойцов, четыре боевые бронированные машины и девять автомобилей, добавил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, 11 февраля начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук проинформировал об уничтожении за сутки на краснолиманском участке около 100 целей ВСУ. На Червонодибровском участке российские подразделения отразили атаку украинских штурмовиков, ВСУ в ходе боевых действий потеряли до 140 бойцов, САУ 2С3 «Акация», гаубицу Д-30 и три автомобиля.

За неделю с 4 по 10 февраля украинская армия потеряла на краснолиманском направлении до 1500 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и три артиллерийских орудия. Кроме того, ВС России за неделю улучшили положение по переднему краю, отразив 14 атак противника.