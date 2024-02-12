Москва, 12 февраля, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Инфляция в России за январь составила 7,2% в годовом выражении. Наметилось её снижение по сравнению с прошлым годом, заявил 12 февраля президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

РИА Новости / Владимир Трефилов

«Конечно, особое внимание нужно уделить инфляции, её сдерживанию. На конец января она составила 7,2% в годом выражении, но, конечно, мы знаем, что, по итогам прошлого года, потребительские цены выросли на 7,4% — то есть наметилось снижение инфляции», — сказал Путин.

Глава государства отметил совместные действия правительства РФ и Банка России. На фоне повышения ключевой ставки Центробанка замедлилось кредитование, добавил российский лидер.

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Как передавало ИА Регнум, 25 января Путин на встрече со студентами в Калининграде заявил, что реальные доходы россиян в прошлом году росли быстрее инфляции. Глава государства также отметил рост уровня реальных располагаемых доходов населения.

До этого в ходе совещания российский лидер заявил, что инфляция в России по итогам 2023 года составила 7,4%. Такой уровень инфляции является вызовом для экономики страны, сказал президент.

Также в ходе совещания президент заявил, что ВВП России по итогам 2023 года при уточнении может оказаться выше 3,5%, а зарплаты за десять месяцев 2023 года выросли на 7,7% в реальном выражении. Такой рост является существенным, но нужно не забывать «сопоставлять» его с уровнем инфляции, добавил глава государства.

Кроме того, на встрече с участниками спецоперации в военном госпитале в Москве Путин отметил, что уровень инфляции в России увеличился незначительно и является контролируемым. Экономика функционирует устойчиво, при этом в ней происходят структурные изменения, добавил тогда президент.