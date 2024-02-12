Москва, 12 февраля, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, выступая 12 февраля на совещании по экономическим вопросам, назвал крайне важным выдерживать баланс между задачами развития экономики и ценовой стабильности.

Иван Шилов ИА REGNUM

Глава государства отметил сохранение на высоком уровне многих экономических показателей, однако, по его словам, всё же есть свои минусы и плюсы во всём.

«Крайне важно выдерживать баланс между задачами развития, наращивания инвестиций и кредитования, сохранения занятости и обеспечением ценовой стабильности», — подчеркнул президент РФ.

Путин отметил, что в предстоящие годы с учётом вызовов, которые стоят перед российской экономикой, нужна именно проактивная, стимулирующая политика, которая позволит на новом уровне раскрыть индустриальный, аграрный, транспортный, высокотехнологичный потенциал России и создавать, модернизировать производства с современными хорошо оплачиваемыми рабочими местами во всех субъектах страны.

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Как передавало ИА Регнум, на совещании президент уточнил данные о росте ВВП России за 2023 год. Так, по его словам, рост российской экономики в 2023 году оказался выше среднемировых темпов, по последним данным ВВП Россиивырос на 3,6%. Российский лидер добавил, что в мире этот показатель составляет в среднем 3%, а экономика развитых стран растет в среднем на 1,5%.

Кроме того, на высоком уровне в начале года находится экономическая активность в России, информировал он. Ситуация в экономике развивается, соответствуя ожиданиям правительства и экспертных кругов. Потребительский спрос остаётся сильным, примерно как в четвёртом квартале 2023 года, сказал глава государства.

Также Путин заявил, что российские власти завершают работу над планом социально-экономических действий на шесть лет. Он отметил, что этот документ охватит такие направления, как поддержка инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, обновление и строительство инфраструктуры, комплексное развитие населённых пунктов.

Устойчивость российской экономики к санкциям ошеломила западных экономистов, которые прогнозировали катастрофический спад, писала ранее британская газета Financial Times. В статье говорится, что Россия выкарабкалась из рецессии, избежав попыток Запада ограничить её доходы от продажи энергоносителей и увеличив расходы на оборону.