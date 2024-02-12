Москва, 12 февраля, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 12 февраля в ходе совещания с правительством предложил обсудить планы по укреплению экономики РФ, в том числе промышленности и финансовой сферы.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Сегодня, как и договаривались, обсудим ситуацию, которая складывается в отечественной экономике. Обсудим итоги прошлого года, текущие тенденции в ключевых отраслях и, конечно, поговорим о дальнейших планах по укреплению промышленности, финансовой сферы, внешней торговли и экономики в целом. Причём предлагаю остановиться и на ближайших задачах, и на работе на перспективу в горизонте до 2030 года», — сказал президент.

В ходе совещания глава государства также отметил, что рост российской экономики в 2023 году оказался выше среднемировых темпов, ВВП увеличился на 3,6%. Экономическая активность в стране в начале 2024 года находится на высоком уровне, сохраняется высокий потребительский спрос, сказал президент. Приоритетом экономической политики должно стать повышение доходов и качества жизни граждан, заявил Владимир Путин. Работа над планом социально-экономического развития до 2030 года уже завершается, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля в ходе беседы с сотрудниками предприятий ОПК в Туле Владимир Путин заявил, что экономика России продемонстрировала устойчивость, выдержала беспрецедентное внешнее давление и продолжает уверенно развиваться. Тем, кто предрекал России крах и развал, стоило бы показать «известный жест», иронически отметил президент.

30 января МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год — на 1,5%, до 2,6%. По словам экономистов МВФ, в своём прогнозе по России эксперты организации учитывали ожидающееся снижение цен на нефть в мире, однако признали, что влияние данного фактора будет ограниченным.