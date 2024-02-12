Брюссель, 12 февраля, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Североатлантический альянс не должен зависеть от настроения политиков, заявил на встрече министров стран ЕС глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, призвав всех быть серьёзными.

Dominika Zarzycka/Global Look Press Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

Комментируя высказывания экс-президента США Дональда Трампа о НАТО и России, он отметил, что во время американской избирательной компании можно увидеть и услышать «много разного».

«Но давайте будем серьёзными: НАТО не может быть альянсом, работающим «по меню». Это военный альянс! Он не может функционировать в зависимости от настроения президента США в конкретные дни», — сказал Боррель, слова которого приводит France presse (AFP).

Как передавало ИА Регнум, ранее Трамп в ходе выступления перед избирателями в штате Южная Каролина, где 24 февраля состоятся праймериз, рассказал о диалоге с главой неназванной «большой страны» НАТО, который спросил его обеспечат ли США защиту альянсу в случае «нападения» России. Трамп заявил, что не стал бы защищать страны Североатлантического альянса, не выполнившие своих финансовых обязательств, а, напротив, будет одобрять Россию «делать всё, что они, чёрт возьми, захотят».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что подобные заявления подвергают риску американских и европейских военных. Генсек альянса добавил, что любое нападение на какую-либо страну — члена НАТО будет встречено единым и решительным ответом.

Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс, комментируя слова Трампа, подчеркнул, что подобная риторика о поощрении вторжения в страны-союзники ставит под угрозу не только экономику и нацбезопасность США, но и глобальную стабильность.

А действующий американский президент Джо Байден увидел в словах Трампа о НАТО нацеленность президента России Владимира Путина на крупные призы.

При этом российский лидер неоднократно заявлял, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО. По его словам, для этого нет ни геополитических, ни экономических, ни политических, ни военных причин. Путин также назвал чушью утверждения о возможном нападении России на НАТО.